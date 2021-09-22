Евгений Лебедев стал четвертным вице-спикером горсовета Новосибирска

Евгений Лебедев стал четвертым вице-спикером горсовета Новосибирска. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В горсовете Новосибирска появился еще один вице-спикер — эту должность занял Евгений Лебедев. Теперь в совете их четыре, однако новый вице-спикер будет работать на общественных началах.

Как пояснил председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, появление нового вице-спикера должно помочь улучшить работу горсовета за счет более грамотного распределения большого объема работы. Работать четвертый вице-спикер будет на непостоянной основе, не получая заработную плату из бюджета.

Евгений Лебедев родился 9 ноября 1978 года. После окончания школы в 1995 году он поступил в Томское Высшее военное командное училище связи, а в 2000 — на юрфак Новосибирского гуманитарного института. С декабря 2011 по настоящее время является помощником депутата Государственной Думы ФС РФ VI созыва.

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