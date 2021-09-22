В Новосибирске 1,7 миллионов квадратных метров дорог привели в нормативное состояние. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске обновили 10 % дорог. Это стало возможным благодаря выделенным из вышестоящих бюджетов средствам. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть на сессии Совета депутатов города в среду, 22 сентября.

— В этом году нам всем вместе удалось привлечь существенные дополнительные средства на развитие города. Наши усилия по взаимодействию с правительством Новосибирской области, Законодательным собранием Новосибирской области позволили суммарно привлечь дополнительно 823 млн рублей на дорожную отрасль. И это без учета средств по нацпроекту БКД. Эти средства позволяют нам отремонтировать 673 тыс. кв. метров дорог. С учетом принятых ранее решений, общий объем дорожного ремонта в Новосибирске составит 1 млн 700 тыс. кв. м. Это 10 % городских дорог. Если мы будем получать финансирование в таком же объеме еще хотя бы два года, мы сможем полностью привести в нормативное состояние дорожное хозяйство Новосибирска, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

По словам мэра, в 2021 году ремонт проводили в сжатые сроки. Так, большую часть работ осуществляли в середине или даже в конце лета. Это связано с поздним выделением финансирования. Мэр подчеркнул, что хотелось бы, чтобы такие средства приходили раньше, в момент планирования бюджета на предстоящий год.

Известно, на ремонт новосибирских дорог из областного бюджета выделили 278 миллионов рублей. Так, в список включили 85 проблемных участков. На 84 работы уже завершились. За счет экономии средств есть вариант расширить этот список, добавив в него еще 11 участков.

— По решению депутатов Заксобрания Новосибирской области из регионального резервного фонда Новосибирску выделили 180 миллионов рублей. Средства добавили к 90 миллионам рублей, которые были у муниципалитета, и направили на ремонт дорог частного сектора и тротуаров. До конца сезона обновят 94 участка дорог в частном секторе, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Известно, в городе продолжают реализовывать программу нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Так, в этом году ремонтируют 36 объектов, а 8 из них — переносят на 2022 год. Кроме того, идет восстановление крупных дорожных участков. Четыре из них — улицы Хилокскую, Сибиряков-Гвардейцев, Волочаевскую и Петухова сдадут в этом году, а участок Ипподромской улицы завершат в 2023 году.

Кроме того, в рамках нацпроекта городу удалось получить 365 миллионов рублей. Известно, 281 миллион выделили из федерального бюджета, а 84 миллион — из областного.

— За счет этих поступлений в список ремонта было добавлено 10 улиц: Плановая, Кирова, Гоголя, Ленина и др. Также средства пойдут на приведение в нормативное состояние пяти улиц, входящих в гостевые маршруты молодежного чемпионата мира по хоккею, — добавили в мэрии.

Напомним, сейчас в городе ремонтируют дорожное полотно Октябрьского моста. На эти цели из бюджета города выделили 44 миллиона рублей. Реконструкция объекта в настоящий момент — на заключительной стадии.

Также в городе ведется активное строительство станции метро «Спортивная», надземно-подземного перехода через дамбу Октябрьского моста, а еще реконструкция дорожной развязки на площади им. профессора Лыщинского.

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