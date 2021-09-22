Следователи начали проверку после того как сибирячка избивала сына на глазах у прохожих

Следователи начали проверку после того, как женщина избивала своего маленького сына в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи начали проверку после того, как женщина избивала своего маленького сына прямо на глазах у прохожих в Новосибирске. Напомним, инцидент произошел в понедельник, 20 сентября, в Первомайском районе города: женщина на улице пинала своего маленького сына в живот. Очевидцем стала местная жительница, она попыталась заступиться за ребенка, но в итоге сама оказалось в роли пострадавшей — сибирячка набросилась и на нее.

— По данному факту следственным отделом по Первомайскому району проводится доследственная проверка. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном Следственном комитете.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что им удалось установить личность женщины, избивавшей мальчика. Она была поставлена на профилактический учет в ПДН как неблагополучный родитель и привлечена к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои).

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Инцидент засняли на видео очевидцы, которые шли по улице. По их словам, родительница была пьяна (подробнее).

Полиция нашла женщину, избивавшую сына на глазах у прохожих в Новосибирске

Ее поставили на учет в ПДН (подробнее).

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