Следователи начали проверку после того как сибирячка избивала сына на глазах у прохожих

Следователи начали проверку после того, как женщина избивала своего маленького сына в Новосибирске.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи начали проверку после того, как женщина избивала своего маленького сына прямо на глазах у прохожих в Новосибирске. Напомним, инцидент произошел в понедельник, 20 сентября, в Первомайском районе города: женщина на улице пинала своего маленького сына в живот. Очевидцем стала местная жительница, она попыталась заступиться за ребенка, но в итоге сама оказалось в роли пострадавшей — сибирячка набросилась и на нее.
— По данному факту следственным отделом по Первомайскому району проводится доследственная проверка. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в областном Следственном комитете.
Напомним, ранее в полиции сообщили, что им удалось установить личность женщины, избивавшей мальчика. Она была поставлена на профилактический учет в ПДН как неблагополучный родитель и привлечена к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои).
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