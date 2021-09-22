Два незаконных участка нашла прокуратура на Обском море

Два участка на Обском море были построены с нарушениями. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Природоохранная прокуратура в августе 2021 года проверила законность трех земельных участков в Новосибирской области. Выяснилось, что три из них были построены с нарушениями.

— Земельный участок в районе селе Каменка сформирован в нарушение земельного и водного законодательства в границах водного объекта — ручья без названия притока реки Дедиха и его береговой полосы. Из-за этого участка русло реки может быть перекрыто грунтом, что может привести к подтоплению близлежащих дач, — сообщили в областной прокуратуре. — Аналогичные нарушение выявлены при формировании двух земельных участков в районе Речкуновской зоны отдыха в Бердске, которые расположены в береговой полосе Обского водохранилища.

Прокуратура направила в суд три иска о признании этих участков недействительными и исключения записей о них из Единого госреестра.

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