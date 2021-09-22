В многоквартирные дома Новосибирска начало поступать тепло

До 27 сентября все дома будут обеспечены теплом
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске начали давать отопление в многоквартирные дома. Тепло начало поступать в квартиры с 22 сентября: об этом сообщили в пресс-службе СГК.
— Подключение будет идти в три этапа в течение пяти дней, до 27 сентября отопление появится во всех домах, — пояснили в СГК.
Ранее сообщалось, что 1-й этап подключений жилого фонда пройдет с 22 по 23 сентября. 2-й этап: с 24 по 25 сентября. 3-й этап: с 26 по 27 сентября. В СГК предупредили, что график может быть изменен в случае технических неполадок.
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