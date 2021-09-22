В многоквартирные дома Новосибирска начало поступать тепло

До 27 сентября все дома будут обеспечены теплом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске начали давать отопление в многоквартирные дома. Тепло начало поступать в квартиры с 22 сентября: об этом сообщили в пресс-службе СГК.

— Подключение будет идти в три этапа в течение пяти дней, до 27 сентября отопление появится во всех домах, — пояснили в СГК.

Ранее сообщалось, что 1-й этап подключений жилого фонда пройдет с 22 по 23 сентября. 2-й этап: с 24 по 25 сентября. 3-й этап: с 26 по 27 сентября. В СГК предупредили, что график может быть изменен в случае технических неполадок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске подростки напали на женщину на улице

У сибирячки сломан нос (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.