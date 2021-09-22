Следователи начали проверку после того, как подростки напали на женщину

Подростки начали оскорблять женщину, а потом ударили ее. Фото: предоставлено очевидцами

Следователи начали проверку после того как в Новосибирске подростки напали на женщину. Напомним, инцидент произошел в субботу, 18 сентября: сибирячка с коляской шла по тротуару на улице Вертковская и попросила идущих впереди подростков уступить ей дорогу. Когда же женщина смогла протиснуться слева и пройти вперед, подростки стали оскорблять ее якобы за то, что она наступила одному из них на ногу, а потом одна из девочек несколько раз ударила сибирячку по лицу и животу.

— Следственными органами проводится доследственная проверка по факту причинения несовершеннолетней телесных повреждений женщине, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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