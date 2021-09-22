Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие во Всероссийской акциии «Вода России»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Вода России» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области и Администрации Ленинского района г. Новосибирска.

За время уборки 20 волонтерам Банка Уралсиб удалось полностью избавить от мусора 500 метров береговой линии озера, собрать 28 мешков бытовых отходов.

- Мы впервые приняли участие в экологической акции. Позитивная атмосфера мероприятия и хорошее настроение способствовали продуктивной работе наших волонтеров. Сегодня нельзя оставаться в стороне от проблем экологии, каждый человек должен бережно относиться к природе, быть социально ответственным, - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Голубева Наталья.

Мероприятие в рамках Акции «Вода Россия» (#БерегДобрыхДел) на озере Юго-Западного жилмассива стало одним из ключевых мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в Новосибирской области. Акция проводится ежегодно с мая по октябрь во всех муниципальных образованиях региона.