Клиенты ВТБ удвоили спрос на «семейную ипотеку»

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С момента расширения условий «семейной ипотеки» для заемщиков с одним ребенком клиенты ВТБ удвоили спрос на программу. Среднемесячный объем выдач по ней за первое полугодие 2021 года составил 3 млрд рублей, а после 1 июля – уже 6 млрд.

Общий объем выдач в рамках «семейной ипотеки» в ВТБ с 2020 г. составил уже около 75 млрд рублей, причем в этом году клиенты банка оформили по ней более 10 тысяч кредитов на 37 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки для семей с детьми являются Москва и область (4,4 тысячи кредитов на 25,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (6,7 млрд), Республика Татарстан (3,7 млрд) и Новосибирская область (2,7 млрд).

- По итогам третьего квартала доля «семейной ипотеки» в общих выдачах жилищных кредитов в ВТБ удвоилась и сейчас составляет почти 10%. Мы видим, что за неполные три месяца объем продаж по ней оказался сопоставим с результатами всего первого полугодия. Основные факторы – это расширение условий программы для семей даже с одним ребенком и одновременное сокращение максимальной суммы по ипотеке с господдержкой. По нашим прогнозам, спрос на «семейную ипотеку» в четвертом квартале продолжит дальнейший рост. Традиционно заемщики, в том числе – семьи с детьми, стремятся решить свой жилищный вопрос до конца года, и в нынешних условиях эта программа окажется для них наиболее привлекательной», – комментирует вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин.

В ВТБ уверены, что при достижении банками установленного лимита по госпрограмме, он будет дополнительно увеличен.