От этого видео вы начнете мерзнуть: в Новосибирске пошел мокрый снег

Дождь вперемешку со снегом выпал днем. Фото: стоп-кадр с видео

На улице Кавалерийской в Заельцовском районе Новосибирска в среду, 22 августа, выпал мокрый снег. Очевидцы поделились видео в группе новосибирской службы «АСТ-54».

— О наступлении холодный погоды мы предупреждали еще в четверг на прошлой неделе. Вся эта неделя и до конца месяца будет холодной, — рассказали КП-Новосибирск в новосибирском гидрометцентре.

Напомним, самым холодным днем на этой неделе станет 26 сентября: в воскресенье днем похолодает до +5 градусов, ночью будет нулевая температура.

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