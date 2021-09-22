От этого видео вы начнете мерзнуть: в Новосибирске пошел мокрый снег

Дождь вперемешку со снегом выпал днем. Фото: стоп-кадр с видео
На улице Кавалерийской в Заельцовском районе Новосибирска в среду, 22 августа, выпал мокрый снег. Очевидцы поделились видео в группе новосибирской службы «АСТ-54».
— О наступлении холодный погоды мы предупреждали еще в четверг на прошлой неделе. Вся эта неделя и до конца месяца будет холодной, — рассказали КП-Новосибирск в новосибирском гидрометцентре.
Напомним, самым холодным днем на этой неделе станет 26 сентября: в воскресенье днем похолодает до +5 градусов, ночью будет нулевая температура.
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