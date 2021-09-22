Сибирячка пыталась почтой отправить в Корею экстремистскую книгу

Книгу обнаружили таможенники.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Жительница Новосибирска пыталась почтой отправить в Республику Корею экстремистскую книгу, которая была изъята сотрудниками таможенного контроля.
— Подозрительную книгу выявили в процессе таможенного контроля с помощью рентгеновского аппарата, после чего был проведен досмотр, — сообщили в ведомстве.
Таможенники направили сибирячке письмо с требованиями объяснить свои действия. Против сибирячки хотят возбудить дело об административном нарушении.
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