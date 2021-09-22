Суд вынес приговор новосибирцу, который убил знакомого и сжег его тело

На данный момент приговор не вступил в законную силу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске Калининский районный суд вынес приговор участнику группового убийства - 25-летнему Егору Глотову. Напомним, в октябре 2014 года он вместе с двумя другими подозреваемыми убили мужчину и сожгли его тело. Признался мужчина в содеянном лишь летом этого года.

— Суда признал виновным Егора Глотова в совершении преступления, предусмотренного пунктом «ж» части второй статьи 105 УК РФ. Ему назначено наказание сроком на семь лет, отбывание которого будет в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении суда.

Судом также был удовлетворен иск от родных убитого о взыскании морального вреда, причиненного преступлением в размере 800 тысяч рублей.

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