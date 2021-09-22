Новосибирск обогнал Санкт-Петербург по дождливости в октябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск признали одним из самых дождливых российских городов-миллионников. Так, осадки в Новосибирске шли в среднем 11 дней за октябрь месяц. Известно, в рейтинге городов с населением более миллиона человек Новосибирск занял третье место. Тем самым он обогнал даже Санкт-Петербург. Об этом сообщили аналитики «Яндекс Погоды».

— Чаще всего дожди шли в Перми, приблизительно 13 дней за месяц. Меньше всего осадков наблюдалось в Волгограде и Ростове-на-Дону, — отметили эксперты.

По данным «Яндекс Погоды», в Новосибирске за октябрь выпадает примерно 48 мм осадков — около 4,3 мм за один дождь, что на 23% меньше, чем в среднем по другим городам-миллионникам. По мнению экспертов, такие дожди можно назвать «легкими».

Ранее сообщалось, по информации сайта «Яндекс Погода», октябрь 2021 года в Новосибирске ожидается дождливым и холодным.

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