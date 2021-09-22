В Новосибирске от коронавируса умерла 38-летняя женщина

Коронавирусом заразились еще 168 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

22 сентября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 13 пациентов.

— Это были восемь мужчин в возрасте 57, 58, 59, 67, 80, 82, 85 и 91 лет и пять женщин в возрасте 38, 52, 53, 76 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 2 891 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 168 человек, с выздоровлением выписали 112 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 62 191 случай коронавируса, в том числе у 5 030 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 49 711 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 742 пациентов, в том числе 42 ребенка. В отделениях реанимации находятся 157 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 19 пациента.

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