Новосибирский вирусолог рассказал об опасности четвертой волны коронавируса

Невакцинированные должны опасаться четвертой волны Фото: Мария ЛЕНЦ

Новосибирский ученый и вирусолог Сергей Нетесов рассказал КП-Новосибирск об опасности четвертой волны коронавирусной инфекции и кому стоит опасаться ее.

— Дело в том, что первая, вторая и основная часть третьей волны коронавируса были вызваны исходным уханьским вариантом вируса. Четвертая волна, как продолжение третьей, фактически вызвана тоже вариантом «дельта», который пришел из Индии, который сейчас во всем мире доминирует, а это более 90%. Так что четвертая волна — это продолжение третьей волны пандемии. Связано ее возникновение с тем, что с 1 сентября открылись школы, детсады, университеты. А это значит, что обновились круги общения, соответственно это вызвало подъем заболеваемости. Судя по тем данным, которые есть это все вызвано опять тем же самым вариантом «дельта», у которого распространяемость намного больше, чем у вариантов первой и второй волны, — заявляет вирусолог.

На сегодняшний день во всем мире число вакцинированных составляет внушительный процент людей. Поэтому, по мнению Нетесова, заразиться в четвертую волну в основном могут те, кто не вакцинировался и ранее не заболевал.

Для вакцинированных в последние три месяца людей четвертая волна не очень-то и опасна. Заболеть они могут, но все же как правило заболевание пройдет легко, а для людей невакцинированных оно будет более опасным, чем заболевание более ранними вариантами.

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