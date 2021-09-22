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Общество22 сентября 2021 7:57

В Министерстве образования прокомментировали данные о поборах в спортивных школах Новосибирска

Информацию, которая появилась в СМИ, проверяют
Мария ГРИГОРЯН
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Родители уверяют, что затраты на обычную школу не сравнятся со затратами на спортивную школу

Родители уверяют, что затраты на обычную школу не сравнятся со затратами на спортивную школу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 22 сентября, СМИ сообщили о поборах в спортивных школах Новосибирска. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук прокомментировал КП-Новосибирск опубликованную информацию.

— Мы разбираемся с конкретным случаем. Министерство подчеркивает, что мы категорически против незаконных поборов. Сейчас информацию проверяем совместно с муниципалитетом, — рассказал КП-Новосибирск министр.

По данным СМИ, родители возмущены, что им приходится доплачивать сверху дополнительные взносы, которые собираются ежегодно. Кроме того, они жалуются, что им приходится платить за участие в соревнованиях и за сами поездки.

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