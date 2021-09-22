В Новосибирске будут судить пятерых мужчин за стрельбу в дачном сообществе «Изумруд». Фото: СК РФ по НСО.

Новосибирский СК завершил расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей. Им вменяют убийство, незаконное хранение оружия, побои, умышленное уничтожение чужого имущества, нападение на полицейского. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Следствие установило, в июне 2020 в СНТ «Изумруд» произошел конфликт между компаниями молодых людей. В ходе ссоры 21-летний фигурант выстрелил в грудь оппоненту из травматического пистолета. Потерпевшего доставили в больницу, однако там он скончался. Затем банда, находясь в состоянии опьянения, несколько раз хаотично стреляла в воздух на улице Светлой в СНТ, вблизи села Плотниково. А еще они из хулиганских побуждений избили ранее незнакомых им людей. Спустя некоторое время, 41-летний член группировки избил полицейского, — уточнили подробности о злоумышленниках в СК.

В ведомстве уточнили, что обвиняемые не признали вину в преступлениях.

Сейчас в отношении новосибирцев собрана достаточная база доказательств. Уголовное дело направлено в суд — там его в ближайшее время рассмотрят по существу

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