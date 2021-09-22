В Новосибирске с рельсов сошел трамвай. Фото: стоп-кадр.

В среду, 22 сентября, на улице Калининской в Новосибирске с рельсов сошел трамвай. Очевидцы сняли происшествие на видео и опубликовали в соцсети.

— У трамвая вывернуло телегу на улице Учительской. Состояние путей оставляет желать лучшего, — говорит автор видео, опубликованного в группе «АСТ-54».

Известно, что вагон, сошедший с рельсов, незначительно затруднил движение для другого транспорта. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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