В Новосибирске с рельсов сошел трамвай. Фото: стоп-кадр.
В среду, 22 сентября, на улице Калининской в Новосибирске с рельсов сошел трамвай. Очевидцы сняли происшествие на видео и опубликовали в соцсети.
— У трамвая вывернуло телегу на улице Учительской. Состояние путей оставляет желать лучшего, — говорит автор видео, опубликованного в группе «АСТ-54».
Известно, что вагон, сошедший с рельсов, незначительно затруднил движение для другого транспорта. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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