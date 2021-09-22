В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадала девочка-подросток

Водителя Хонды и его пассажира доставили в больницу
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске на улице Петухова у дома 152/2 лоб в лоб столкнулись две иномарки: Honda CR-V и Nissan Tiida. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирску.
— Известно, вечером 22 сентября, 63-летний водитель Хонды двигался по улице Петухова со стороны улицы Советское шоссе в сторону улицы 18-й Бронный переулок, где столкнулся с 22-летним водителем Ниссана. После чего молодой человек совершил наезд на бетонные блоки. В ДТП пострадал водитель Хонды и его 17-летняя девушка-пассажир. Оба были госпитализированы в больницу, характер травм уточняется, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД.
Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
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