Умер Георгий Ерасек — руководитель студии пластики «Глобус» в Новосибирске

Георгия Ерасека не стало 19 сентября. Фото: Инстаграм @globustheatre_balet

В Новосибирске скончался лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусств России, балетмейстер, педагог Георгий Ерасек. Мужчина ушел из жизни в минувшие выходные, 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-центре театра «Глобус».

— Коллектив Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», которому Георгий Вячеславович отдал более двух десятилетий, глубоко скорбит и выражает соболезнования его родным и близким, — заявили представители театра.

Прощание с Георгием Ерасеком состоится в четверг, 23 сентября в Похоронном доме «ИМИ» (ул. Кропоткина, 112) с 14:00 до 15:00.

Редакция КП-Новосибирск выражает глубокие соболезнования родным и близким Георгия Ерасека.

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