Стало известно, какие грибы будут расти в Новосибирской области до конца ноября

В целом можно будет собрать около 10 видов грибов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грибной сезон продолжается в Новосибирской области несмотря на наступившие холода. Некоторые виды встретить уже не удастся, но есть сорта, которые принадлежат к осенним — их можно собрать вплоть до конца ноября. Об этом КП-Новосибирск рассказала миколог Ирина Горбунова.

— В октябре мы находили в Караканском бору даже единичные плодовые тела белого гриба и масленка желто-бурого (Suillus variegatus). Но, вероятнее всего, можно будет встретить осенние опята, зимний опенок, говорушку серую, черный груздь, леписты, мокрухи, некоторые виды рядовок, вешенку обыкновенную, гигрофоры, — уточнила эксперт.

Также специалист отметила, что после начавшихся холодов и заморозков плодоношение у шляпочных грибов завершится.

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