Статистики заявили о сокращении трудоспособного населения в Новосибирской области. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Статистики заявили о сокращении трудоспособного населения в Новосибирской области. Это произошло на фоне снижения общей численности жителей региона. Данные об этом опубликовал Новосибирскстат.

— За 2020 год общее сокращение населения этой категории составило 16,5 тысяч человек (1%). Это связано с городским населением, где число трудоспособных сибиряков уменьшилось на 12,3 тысяч человек (1%), а также с сельским — в этой категории число трудоспособных жителей сократилось на 4,2 тысяч человек (1,4%). Во время смены поколений регион потерял 7,3 тысяч человек трудоспособного населения. Известно, в городском населении — это 5,4 тысяч человек, а в сельском — 1,9 тысяч человек. Это произошло из-за того, что количество вышедших из трудоспособного возраста в 1,3 раза превысило число вступивших в этот возраст лиц, — говорится в сообщении статистиков.

Кроме того, на формирование трудовых ресурсов негативно влияет высокая преждевременная смертность, которая наблюдается в Новосибирской области. Так, в 2020 году в регионе умерли 9 тысяч человек в трудоспособном возрасте. При этом в 2020 году в численность трудоспособного населения не было вклада миграционных передвижений. Напротив, за счет миграции население рабочих возрастов сократилось на 0,1 тысяч человек.

В Новосибирскстате отметили, в основном на сокращение численности трудоспособного населения влияет то, что поколения, выходящие из этого возраста, опережают по численности тех, кто в этот возраст вступает.

— В общем по региону миграционная убыль населения рабочих возрастов усилила потери трудоспособного населения из-за смертности, в основном у мужчин в трудоспособном возрасте, — добавили статистики.

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