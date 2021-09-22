Советский артист прокомментировал съемки нового фильма «Чебурашка»

Фильм должен выйти в 2022 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Народный артист СССР Олег Басилашвили высказал свое отношение к съемкам фильма о мультперсонаже — Чебурашке. По его мнению, экранизация этого мультика не является чем-то хорошим или плохим.

— Я не могу ответить на вопрос о том, правильно ли создатели делают фильм о нем или нет. Что будет лучше и интереснее — то и останется. Пусть делают, — рассказал изданию NEWS.ru Басилашвили.

По мнению артиста, если фильм не получится сделать достойным, то он канет в бесконечность,

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