Федерация хоккея опровергла отставание строительства ЛДС в Новосибирске

Владислав Третьяк уверен, что все под контролем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Строительство ЛДС в Новосибирске к МЧМ-2023 идет полным ходом. Об этом заявил Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он опроверг информацию об отставании строительства.

— Информация недостоверная, строительство не отстает от плана. Мы все контролируем, федерация и оргкомитет работают слаженно. Мы на связи с администрацией Новосибирска. Все идет по плану, никаких срывов не будет, — рассказал ТАСС Третьяк.

Известно, МЧМ-2023 пройдет в Новосибирске и в Омске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года по обговоренному графику. В ЛДС уже подготовили основание для обустройства кровли сооружения.

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