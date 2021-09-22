В Новосибирске на проезде Энергетиков перевернулась «Хонда». Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на проезде Энергетиков перевернулась «Хонда». Известно, машина наехала на бордюр, опрокинулась на крышу, а затем встала обратно на колеса. Информация об аварии, случившейся вечером, 21 сентября, появилась в соцсети.

— В результате ДТП автомобиль задымился. К нему в числе первых прибежал заправщик АЗС, расположенной неподалеку. Он при помощи огнетушителя ликвидировал очаг задымления, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Водителю понадобилась помощь врачей — ему вызвали «Скорую помощь».

Судя по кадрам с места ДТП, машина получила серьезные повреждения — у нее разбита передняя и смяты боковые части.

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