В Новосибирске на проезде Энергетиков перевернулась «Хонда». Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске на проезде Энергетиков перевернулась «Хонда». Известно, машина наехала на бордюр, опрокинулась на крышу, а затем встала обратно на колеса. Информация об аварии, случившейся вечером, 21 сентября, появилась в соцсети.
— В результате ДТП автомобиль задымился. К нему в числе первых прибежал заправщик АЗС, расположенной неподалеку. Он при помощи огнетушителя ликвидировал очаг задымления, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
Водителю понадобилась помощь врачей — ему вызвали «Скорую помощь».
Судя по кадрам с места ДТП, машина получила серьезные повреждения — у нее разбита передняя и смяты боковые части.
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