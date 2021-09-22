Пробки в Новосибирске на утро 22 сентября 2021 года: затор на улице Широкой

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 22 сентября 2021.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 22 сентября 2021 года: затор образовался на улице Широкой. Также сложно проехать по площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Движение затруднено по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Сложно проехать по улицам Студенческой и Блюхера. Затор наблюдается и на улице Сибиряков-Гвардейцев.
На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, сложно проехать по улицам Кирова, Никитина и Добролюбова. Движение по Октябрьской магистрали также затруднено.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 22 сентября, составил 6 баллов.
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