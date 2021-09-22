В Новосибирске подростки напали на женщину на улице. Фото: предоставлено очевидцами.

В Новосибирске на улице Вертковской подростки напали на женщину с ребенком. Инцидент произошел в субботу, 18 сентября. О случившемся КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— Женщина, на которую напали, шла по тротуару с ребенком. Впереди шли подростки, которые занимали всю площадь пешеходной дорожки. Она вежливо попросила их уступить дорогу, а затем, протиснувшись слева, женщина с ребенком прошли вперед. После чего подростки стали материть женщину. По их словам, та якобы наступила на парня. Женщина попросила не оскорблять ее, в ответ на это девушка-подросток стала ее избивать. Она несколько раз ударила ее по лицу и животу. Судя по технике, девушка знакома с приемами рукопашного боя. Может быть левшой, — рассказали КП-Новосибирск новосибирцы, знакомые с ситуацией.

Женщина обратилась в больницу — ей диагностировали перелом носа со смещением.

Также она написала заявление в полицию. Там организовали проверку по факту ЧП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.