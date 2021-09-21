«Около 800 пациентов за сутки»: ученый-вирусолог рассказал о выросшей смертности от коронавируса

В России поднялся рост смертности от коронавируса. Фото: УКЛАДОВ Егор

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о том, что в России возросла смертность от коронавируса. По его словам, сейчас она составляет около 800 пациентов в сутки — ранее за время пандемии таких показателей еще не было зафиксировано.

— Третью волну коронавируса можно ждать все время, однако то, что происходит сейчас у нас в стране, от нее не сильно отличается. У нас идут результаты в 18-20 тысяч заболевших ежедневно. Даже если это не очень увеличивающееся количество — это большая масса людей. Самое неприятное то, что у нас примерно 800 человек умирает каждый день. Летальность существенно увеличилась, в последние два месяца она составляет порядка 3,5%. Раньше такого мы никогда не видели, — пояснил Анатолий Альтштейн изданию NEWS.ru.

Ученый также отметил, что связан такое рост смертности может быть со свойствами конкретно того штамма инфекции, который распространен на территории России.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в минздраве Новосибирской области рассказали, когда в регион может прийти четвертая волна коронавируса. По словам замминистра регионального здравоохранения Лады Шалыгиной, рост заболеваемости ковидом может начаться раньше, чем подъем сезонной заболеваемости гриппом.

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