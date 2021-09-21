«Она его лапками схватила и грызет»: сибирячка сфотографировала белку, ворующую у нее с балкона помидоры

Белочка нашла для себя новое лакомство на балконе сибирячки. Фото: Предоставлено Еленой

На лоджию к жительнице новосибирского Академгородка Елене с завидной регулярностью стала наведываться необычная гостья — маленькая рыжая белочка. Вот только орешков, оставленных в качестве угощение, пушистой красавице было недостаточно. И тогда она решила опробовать другие запасы сибирячки и переключилась на…помидоры.

— Всю прошлую зиму к нам на лоджию ходила подкрепиться орешками белка. Скорее бельчонок, совсем маленькая. Летом возник естественный перерыв. А три дня назад я на подоконнике лоджии обнаружила половину обгрызенного помидорчика — внизу стоит прикрытия коробка с моими помидорами впрок. Мы ей тогда положили опять грецкий орех: утром его не было, а рядом лежала часть помидорки, — рассказала Елена. — А совсем недавно удалось увидеть все это своими глазами: как эта бестия держит в лапках, грызет и обсасывает очередной помидор, уже после того, как полакомилась орехом.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Академгородке Новосибирска заметили черную белку. Одна из местных жительниц угостила лесного зверя грецким орехом и засняла зверька на видео.

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