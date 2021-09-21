В мэрии Новосибирске объяснили позднее начало ремонта дорог

В мэрии объяснили позднее начало ремонта дорог в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии объяснили позднее начало ремонта дорог в Новосибирске. Оказалось, причина — в поздно выделенном финансировании.

— Все запланированные работы должны быть выполнены этой осенью. Оставлять на зиму отфрезерованную часть дороги нельзя. Поэтому укладка нижнего — рабочего — слоя должна быть завершена до зимы. Подрядчики понимают это, задача поставлена, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Сейчас в городе полным ходом идет ремонт дороги на улице Ватутина на левом берегу. На работы выделено 275 миллионов рублей, Там планируется не только обновить асфальт, но и отремонтировать тротуары, сменить ограждения и светофоры. Полностью завершить работы планируется в августе следующего года.

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