В Новосибирске голая женщина устроила танцы около вокзала «Новосибирск-Главный»

В Новосибирске полностью голая женщина устроила танцы около вокзала «Новосибирск-Главный». Фото: Кадр из видео

Во вторник, 21 сентября, в Новосибирске полностью голая женщина устроила танцы около вокзала «Новосибирск-Главный». Сибирячка собрала вокруг себя толпу зевак, которые стали снимать ее на телефон. Позже ролик опубликовали в соцсетях.

Некоторые сибиряки, правда, перформанс женщины не оценили, и даже пытались убедить других людей перестать снимать ее на видео. Вскоре, к счастью, на место прибыла полиция и «танцовщицу», несмотря на все ее сопротивления, увели силовики.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о подобных пикантных случаях, происходивших в нашем городе. К примеру, в июне этого года, на улице Большевистской женщина скинула с себя одежду и обнаженная залезла на забор. А в начале сентября голая женщина прогулялась по левому берегу.

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