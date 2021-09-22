«Ей не платили зарплату»: новосибирская швея присвоила деньги заказчиков штор

Сибирячке заказывали дорогие шторы, а она тратила деньги на себя Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Швея из Новосибирска оказалась в суде за растрату более 50 тысяч рублей. Подробности рассказали в прокуратуре Дзержинского района:

— Женщина ранее не была судима, работала в мастерской по пошиву штор. Взяла себе четыре заказа, клиенты заплатили ей от 8 до 30 тысяч рублей. Два заказа она не выполнила, еще два — сшила, но не передала деньги владельцу мастерской. Полиция возбудила уголовные дела о растрате и мошенничестве, — сообщила помощник прокурора района Олеся Бажайкина.

Женщина лишь частично признала вину, пожаловавшись на работодателя. Якобы та месяцами не платила ей зарплату, поэтому швея и присвоила деньги клиентов.

Сибирячке грозит наказание от штрафа в 300 тысяч рублей и исправительных работ до пяти лет лишения свободы.

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