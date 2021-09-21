Сибирячку затравили в соцсетях за коробку с котятами, брошенную под Новосибирском

Сначала котят пристраивали на "Авито" (слева), а потом выкинули в коробке (справа). Фото: сообщество "Подслушано в Искитиме"

Сибирячка Наталья спасла трех замерзающих котят, брошенных в Искитиме. Женщина гуляла с дочкой и обнаружила коробкус животными, а затем опубликовала пост в соцсетях.

— Нашли коробку с котятами — стояла в кустах по дороге к вокзалу в Искитиме. Котята замерзли сильно, мы их бросить не смогли и взяли на передержку. Помогите найти дом, у нас четверо своих, — написала в посте Наталья.

Тем же вечером зашла на «Авито» и среди объявлений нашла тех самых брошенных котят , которых бесплатно отдавала некая Светлана. Женщина выложила номер бывшей хозяйки в сообществе «Подслушано в Исиктиме».

Вскоре двух котят из трех пристроили, но пользователи соцсетей стали травить прежнюю хозяйку:

— Вот так быстро и «раздают» приплод. Сначала фото с «махалочкой», потом на холод. И не дрогнет же сердце, — прокомментировала подписчица.

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