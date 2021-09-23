Сибирячка ударила любимого ножом в свой день рождения

Сожитель простил женщину за удар ножом в печень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске судят 49-летнюю швею, которая ударила своего любимого ножом в печень. Само ЧП произошло вечером 1 апреля 2021 года на улице Гоголя. Женщина отмечала свой День рождения, собрала подруг на девичник. Оттуда ее на машине забрал 47-летний сожитель и отвез домой.Потом произошла ссора, сибирячка выгнала мужчину из дома.

Сожитель стучался и просился обратно, но именинница не открывала. На шум вышла соседка и пригрозила полицией. Тогда мужчина ушел, покатался по городу на авто и вернулся через несколько часов: решил залезть через форточку арендуемой квартиры, пока именинница спала. Но он разбудил сибирячку:

— У них завязалась потасовка, и женщина достала кухонный нож. Во время борьбы потерпевший получил удар ножом в шею и печень печени. Соседка вызвала полицию, врачи «Скорой помощи» увезли мужчину в больницу, — сообщила старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Полиция арестовала 49-летнюю женщину, ведь ранее она была судима за убийство собственного сына и провела 8 лет в колонии. К слову, ухажер простил сожительницу и стал оправдывать ее перед следователями. Но следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. Сибирячке грозит до десяти лет лишения свободы.

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