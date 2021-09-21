В Новосибирске после дождя в небе появилась огромная радуга

В Новосибирске после дождя в небе появилась красивая радуга. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске, во вторник, 21 сентября, после дождя в небе появилась красивая радуга. Ее на фоне темных туч заметили горожане, которые выбрались на улицу, когда вышло солнце.

Дождь в Новосибирске шел весь день. Фото: Виктория МИНАЕВА

Дождь сегодня синоптики обещали на протяжении всего дня — к вечеру он может усилиться. Температура воздуха при этом, будет достигать +4…+7 градусов тепла. Ветер будет дуть со средней скоростью 3-4 метра в секунду.

Радуга появилась прямо на фоне темных туч. Фото: Виктория МИНАЕВА

А вот в среду, 22 сентября, в регион придет небольшое похолодание. Как сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр, днем завтра будет небольшие осадки, в вот ночью возможен дождь со снегом.

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