В Новосибирске на стройку новой ледовой арены отправили заключенных

В Новосибирске осужденных привлекли к работам по строительству новой ледовой арены к МЧМ-2023. Фото: ГУФСИН

В Новосибирске осужденных привлекли к работам по строительству новой ледовой арены к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщили в ГУФСИН по Новосибирской области.

— Осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание на участках, функционирующих как исправительные центры, привлечены к труду на объекты строительства многофункциональной ледовой арены, — сообщили в ГУФСИН. — Они занимаются уборкой и облагораживанием прилегающей территории.

Напомним, общая площадь нового ледового дворца будет составлять 55 тысяч квадратных метров. Там будет располагаться основная арена с трибунами на 10,5 тысяч зрителей и тренировочная арена с трибунами на 200 зрителей. Ранее власти пообещали, что объект будет сдан точно в срок без задержек. В начале сентября на новом ЛДС уже начали монтаж витражей: всего предстоит обустроить более 11 тысяч квадратных метров витражных стекол.

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