«Задушил проводом»: новосибирец пойдет под суд за жестокое убийство знакомого

Новосибирец пойдет под суд за жестокое убийство знакомого. Фото: СУ СКР по НСО

Новосибирец пойдет под суд за жестокое убийство знакомого. В Следственном комитете рассказали подробности произошедшего.

— Вечером 10 апреля 2021 года 32-летний обвиняемый вместе со своим 44-летним другом были в гараже на улице Есенина, 55 в Октябрьском районе. Мужчины поссорились и 32-летний сибиряк начал душить своего знакомого, пока он не потерял сознание. Потом он надел ему на голову полиэтиленовый мешок и продолжил душить его проводом. Мужчина скончался на месте происшествия, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. — Обвиняемый на своей машине отвез тело мужчины на участок у дома № 79 по улице Красноармейская и спрятал в яме под домом.

Свою вину в содеянном сибиряк полностью признал. Фото: СУ СКР по НСО

Задержали мужчину 21 мая, против него было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Свою вину в содеянном сибиряк полностью признал, его заключили под стражу. Сейчас его уголовное дело с обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в суд.

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