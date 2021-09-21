В Новосибирске на левом берегу уберут часть парковок к Молодежному чемпионату по хоккею

В мэрии рассказали, какие парковки уберут на левом берегу к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В мэрии рассказали, какие парковки уберут на левом берегу к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. В департаменте транспорта отметили, что в центре города парковки больше убирать не станут.

Что же касается левого берега, то в следующем году выделенные полосы для общественного транспорта планируется сделать на улице Немировича-Данченко от площади Лыщинского до улице Ватутина, на проспекте Карла Маркса от станции метро «Площадь Маркса» до пощади Лыщинского. В связи с этим там будут убраны парковочные места. Также парковки хотят убрать на участке улицы Покрышкина от улицы Новогодняя до улицы Титова.

Сейчас же стоянки уже убирают на участке улицы Титова от площади Маркса до площади Станиславского, на участке улицы Станиславского от площади Станиславского до площади Труда и на участке улицы Ватутина от улицы Новогодней до развязки у ТЦ «МЕГА».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что мэрия Новосибирска утвердила требования к внешнему виду киосков в городе к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023. Ларьки, находящиеся на гостевых маршрутах, должны быть оформлены в единой стилистике.

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Все ларьки на гостевых маршрутах должны быть оформлены в одном стиле (подробнее).

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