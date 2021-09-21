Минздрав Новосибирской области заявил о низком темпе вакцинации от ковида

Минздрав Новосибирской области заявил о низком темпе вакцинации в регионе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от ковида. По данным Минздрава, необходимо привить минимум 60% населения, чтобы достичь иммунной прослойки. Однако при нынешних темпах вакцинации, осуществить это удастся не раньше, чем через год. Об этом заявила замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.

— Если будем так медленно идти, то только к сентябрю 2022 удастся достичь того, чтобы люди не болели, а регион был свободен от новых волн коронавируса, — отметила представитель Минздрава.

По ее словам, 60% подразумевает 1 300 000 человек. На сегодняшний день, по данным Шалыгиной, первый компонент вакцины получили 724 тысячи сибиряков. Она добавила, сейчас в регионе ежедневно вакцинируются примерно 2 тысячи человек.

Также известно, что 5 % от общего населения Новосибирской области ревакцинировались.

По информации Минздрава, в регион доставили свыше 1 миллиона доз вакцины от ковида.

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