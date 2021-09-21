Доплата учителям за классное руководство в Новосибирской области 2021: министр образования объяснил, кому положены 5000 рублей

Такие выплаты будут получать педагоги за классное руководство и кураторство групп. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доплата учителям за классное руководство в Новосибирской области 2021 начнется с сентября. По данным областного правительства, такие выплаты будут получать педагоги за классное руководство и кураторство групп. На эти цели из федерального бюджета в регион направили около 50 миллионов рублей. Такая доплата регламентируется Правительством Новосибирской области.

По словам министра образования региона Сергея Федорчука, размер доплаты составит 5 тысяч рублей.

— Выплаты будут получать педагоги 63 колледжей, техникумов, лицеев и центров профессионального обучения, которые расположены на территории региона, — отметили в Правительстве.

Также известно, что Правительство Новосибирской области контролирует предоставление таких выплат.

Напомним, доплаты за классное руководство с сентября 2020 стали получать учителя общеобразовательных школ. А в апреле президент РФ поручил предоставить их и педагогам техникумов и колледжей.

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