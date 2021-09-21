Под Новосибирском суд оправдал комментатора в соцсетях о вакцинации против коронавируса

Рассмотрение дела суд прекратил Фото: Артем КИЛЬКИН

Искитимский районный суд оправдал интернет-пользователя за негативный комментарий против вакцинации от Covid-19. Мужчина выразил свое мнение в одном из местных городских пабликов, после чего им заинтересовались полиция.

— В ходе рассмотрения дела было выявлено, что гражданин таким способом выразил свое личное субъективное мнение, в котором нет состав административного правонарушения, в следствии чего дело прекращено, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Также судом не был доказан тот факт, что написанное было общественно значимой информацией.

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