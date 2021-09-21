Появилось видео с подозреваемым в убийстве 16-летнего школьника на пляже «Бумеранг» в Новосибирске

погибший подросток приехал с другом и его семьей отдыхать на пляж из Новокузнецка. В В роковой день он проснулся, чтобы сходить в туалет, а через некоторое время вернулся в домик, истекая кровью. Фото: соцсети.

Появилось видео с подозреваемым в убийстве 16-летнего школьника у пляжа «Бумеранг» в Новосибирске. Во вторник, 21 сентября, суд избрал ему меру пресечения — арест. Кадры с арестованным 21-летним парнем опубликовал СК РФ по Новосибирской области.

— Злоумышленника задержали 18 сентября в Калининграде и этапировали в Новосибирск. Он признался в убийстве несовершеннолетнего, — сообщили в региональном СК.

С момента трагедии, случившейся в июне 2018, полицейские и следователи рассматривали разные версии случившегося. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, правоохранители проверили сотни человек, даже немного похожих на фоторобот подозреваемого. Кроме того, в полиции проверяли лиц, отбывающих наказание и тех, кто состоит на учете у психиатра. В ходе кропотливой работы удалось установить 21-летнего подозреваемого.

Напомним, погибший подросток приехал с другом и его семьей отдыхать на пляж из Новокузнецка. В роковой день он проснулся, чтобы сходить в туалет, а через некоторое время вернулся в домик, истекая кровью. Перед смертью мальчик успел вымолвить: «Он там!».

Ранее сообщалось, что в жестокой расправе подозревали полицейского, который активно участвовал в поисках убийцы мальчика.

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