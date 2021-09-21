В Новосибирске от коронавируса умерла 35-летняя женщина

Всего от коронавируса умерли 9 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

21 сентября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов.

— Это были трое мужчин в возрасте 60, 67 и 70 лет и шесть женщины в возрасте 35, 59, 62, 71, 76 и 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 878 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 165 человек, с выздоровлением выписали 104 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 62 023 случая коронавируса, в том числе у 4 985 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 49 599 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 793 пациентов, в том числе 35 детей. В отделениях реанимации находятся 149 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 22 пациента.

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