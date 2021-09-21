В Новосибирске к отоплению подключили почти 400 домов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске стартовал отопительный сезон. Тепло подают в социальные объекты и жилые дома города. Информацию об этом озвучил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев на совещании в мэрии города.

— Подготовлен график разворота тепловой системы Новосибирска, он составляет 10 дней. 6 дней будут запускаться объекты жилого фонда, начиная со среды. На сегодняшний день мы в зонах, где есть техническая возможность, подключили отопление. На сегодняшний день подключили уже 382 многоквартирных дома. Что касается социальных объектов, то на вечер 20 сентября из 1442 таких объектов к отоплению подключили 462. Из 386 детсадов тепло дали в 279, — рассказал Дмитрий Перязев.

Ранее КП-Новосибирск писала, губернатор Андрей Травников потребовал быстрее подавать тепло в соцобъекты, чтобы остановить рост детской заболеваемости ОРВИ.

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