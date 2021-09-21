Мэрия Новосибирска закупит к Новому году гирлянды на 3 миллиона рублей

Гирлянда будет украшать площадь Ленина и Вокзальную магистраль Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске украсят улицы гирляндами на 3 миллиона рублей. Об этом стало известно на аппаратном совещании мэра во вторник, 21 сентября. Две новогодние елки уже купили для украшения города.

— Мы планируем потратить 3 миллиона рублей на закупку нового светового оборудования. Будет два этапа оформления: первый — эта сама площадь (Ленина) вдоль, который предлагаем обновить гирлянды, второй: вокзальная магистраль — планируем дополнительно подсветить ее перетяжками из 14 штук через улицу до проспекта Димитрова. Важно отметить, что мы уже начали ту работу по новогоднему оформлению еще в июне, мы закупили две новые елки, — сообщил председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Олег Хорошунов.

Также он отметил, что благодаря своевременной подготовке к новогоднему сезону удалось сэкономить большие деньги — почти 600 тысяч рублей.

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