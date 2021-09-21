Самосвал, провалившийся в асфальт в Новосибирске, позабавил соцсети

В своем кузове большегруз как раз перевозил асфальт. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 21 сентября, жители Новосибирска стали свидетелями того, как самосвал застрял в дорожной яме. Техника, провалившаяся в асфальт, как раз его и перевозила в своем кузове. Кадры с места инцидента появились в соцсети.

— На улице Писарева в асфальт провалился самосвал Shacman, который привез асфальт! — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Инцидент позабавил подписчиков паблика. Фотография застрявшего самосвала собрала множество комментариев.

— Это прям мем какой-то!

— Карма не иначе за плохой асфальт!

— Простите, но очень смешно смотрится, — написали новосибирцы.

Известно, в результате казуса никто из людей не пострадал. Сотрудники ГИБДД оформили инцидент как происшествие с материальным ущербом.

Что стало причиной случившегося, пока не известно. Информация уточняется.

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