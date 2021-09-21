ХК «Сибирь» одержала вторую победу в сезоне

Шайбу забили на 28-ой минуте игры. Фото: hcsibir.ru
В Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» победил команду «Куньлунь» из Китая в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команды завершили матч со счетом 1:0.
— Единственную шайбу на 28-ой минуте забросил Антон Ведин с передач Алексея Кручинина и Дениса Голубева, — говорится в сообщении пресс-службы официального сайта команды «Сибирь».
Для команды это вторая победа в сезоне, а «Куньлунь» терпит поражение четвертый раз подряд. Следующим соперником для «Сибири» станет «Металург». Игра состоится в среду, 22 сентября.
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