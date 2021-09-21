В Бердске 35 домов остались без горячей воды. Фото: Дмитрий Смирнов.

Во вторник, 21 сентября, в центре Бердска отключили горячую воду. Информация об этом появилась на сайте местной администрации.

— Горячее водоснабжение отключено у потребителей от ЦТП-2Б. Речь идет про улицу Больничную 3а, переулок Больничный 9, улицы Олега Кошевого 7, Островского 57, Свердлова 5, 20, 22, 24, 24/1, 24/2,12,12а и о домах № 6, 8,10,12,14,18 по улице Орджоникидзе. Кроме того, горячую воду отключили в школе № 9, медучилище, музыкальной школе, Охотнике и в зданиях № 61, 78, 80, 82, 84, 86 на улице Островского, — говорится в сообщении администрации Бердска.

В ведомстве добавили, горячую воду отключили и у тех, кто принадлежит ЦТП-26Б. Здесь водоснабжения лишились жители улиц Ленина — 90, 92, 96, домов № 44, 45, 47 по улице Карла Маркса. Также горячую воды отключили на улице Герцена в зданиях № 10 и № 13 и на улице Горького, в зданиях № 7 и № 9.

Отключения связаны с ремонтными работами. Специалисты заменят на ЦТП запорные арматуры. Завершить ремонт планируют к вечеру вторника, 21 сентября. Известно, уже в 17:00 горячая вода вернется в дома бердчан.

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