В новосибирском Академгородке выпала первая снежная крупа

Снежная крупа выпала накануне, 20 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске в Академгородке выпал первый небольшой снег. Местные жители заметили белую крупу в понедельник, 20 сентября. Синоптики подтвердили выпадение осадков, а еще предупредили, что к концу недели в Новосибирске сильно похолодает.

— Сейчас над районами Новосибирской области и города Новосибирска располагается экстремально холодная масса. Температурный фон на поверхности земли составляет в дневные часы не выше +5 — +7 градусов. При этом среднесуточная температура на +4 — +5 градусов, это ниже климатической нормы, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Специалисты также отметили, что осадки вероятны в течение всей декады месяца. В ночные часы возможен мокрый снег.

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