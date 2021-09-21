Новосибирцев смутила «Тойота» с разбитым стеклом, припаркованная у кладбища

Автомобиль стоит без хозяина две недели Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске на парковке у Гусинобродского кладбища две недели стоит черный автомобиль марки «Тойота Авенсис». О данным СМИ, житель Новосибирска обратился экстренную службу и рассказал о странном автомобиле, те же передали информацию в полицию.

— Мы не имеем права трогать автомобиль, который стоит без нарушений. Если бы машина стояла с нарушением ПДД, то, естественно, мы бы применили меры: эвакуировали, либо переместили бы транспортное средство, — рассказал КП-Новосибирск инспектор ГИБДД Владислав Савченков.

Известно, что сейчас автомобиль продолжает стоять у кладбища. У него разбито стекло передней пассажирской двери, а также скручены номера.

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