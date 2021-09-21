Под Новосибирском на пожаре в пятиэтажке погиб пенсионер. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В Куйбышеве загорелась квартира в пятиэтажном доме. На место ЧП вечером, 20 сентября, выезжали огнеборцы. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на улице Квартал 11. На момент прибытия пожарных дым шел из квартиры на втором этаже. Огнеборцы проникнули в помещение и нашли там пожилого мужчину без признаков жизни. Его передали медикам — те констатировали смерть, — уточнили в ведомстве.

До прибытия спасателей из дома самостоятельно выбрались 15 жильцов. Еще двоих пожарные спасли при помощи специальных устройств — спустили их с четвертого этажа пятиэтажки.

Площадь пожара составила 4 квадрата. Предварительная причина ЧП — нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых приборов.

Причину смерти пожилого мужчины установит судмедэкспертиза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.