Под Новосибирском на пожаре в пятиэтажке погиб пенсионер. Фото: ГУ МЧС по НСО.
В Куйбышеве загорелась квартира в пятиэтажном доме. На место ЧП вечером, 20 сентября, выезжали огнеборцы. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
— Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на улице Квартал 11. На момент прибытия пожарных дым шел из квартиры на втором этаже. Огнеборцы проникнули в помещение и нашли там пожилого мужчину без признаков жизни. Его передали медикам — те констатировали смерть, — уточнили в ведомстве.
До прибытия спасателей из дома самостоятельно выбрались 15 жильцов. Еще двоих пожарные спасли при помощи специальных устройств — спустили их с четвертого этажа пятиэтажки.
Площадь пожара составила 4 квадрата. Предварительная причина ЧП — нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых приборов.
Причину смерти пожилого мужчины установит судмедэкспертиза.
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